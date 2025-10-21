Il ministro Nordio | | Nessuna telecamera all’Arginone conferma la violenza
Emergono nuovi dettagli nella vicenda del transgender che denunciò di essere vittima la scorsa estate di una violenza sessuale all’ Arginone. A fornirli è il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che venerdì ha risposto ad una serie di interrogazioni presentate da Movimento 5 stelle, Azione, Pd e Avs. La persona coinvolta, poco più che 40enne, era stata trasferita nel carcere ferrarese a marzo, dalla sezione speciale per detenuti trans “Orione” di Reggio Emilia (una delle sei esistenti in Italia). Qui aveva però creato "problematiche che ne hanno via via reso incompatibile la sua permanenza", ha spiegato il ministro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
