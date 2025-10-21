Il Milan pesca dalla Premier | scelto il bomber da 35 milioni

Rompipallone.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha un obiettivo molto chiaro in vista della prossima finestra di mercato invernale: regalare a Massimiliano Allegri un nuovo bomber. Considerate le poche garanzie ricevute sin qui dal proprio parco attaccanti, specialmente da Santiago Gimenez, la società rossonera ha ripreso la propria caccia per portare all’ombra della Madonnina un centravanti di livello, che garantisca un certo numero di gol. Il Milan, di fatto, è tornato sul mercato in cerca di un attaccante di peso, mettendo nel mirino il bomber della Premier League: Gabriel Jesus. Occhi puntati sul brasiliano: l’Arsenal fissa il prezzo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

il milan pesca dalla premier scelto il bomber da 35 milioni

© Rompipallone.it - Il Milan pesca dalla Premier: scelto il bomber da 35 milioni

Altre letture consigliate

Milan, salta Gomez: scelto il sostituto, ok al prestito - Il Liverpool non ha aperto alla cessione del centrale inglese e si potrebbe virare su un altro giocatore Il Milan in difesa non si fermerà a Odogu. Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Pesca Premier Scelto