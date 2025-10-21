Il miglior gelato d'Italia è dello Chef Landi | Sperimentiamo da anni con gusti come carciofo e cozze

Il Lunasia Ristorante dello chef Luca Landi ha vinto il premio per il Miglior gelato al ristorante della nuova guida del Gambero Rosso 2026. Lo Chef Landi racconta a Fanpage com'è nato il suo gelato, che tra gusto al carciofo, al gambero rosso e all'ostrica, è riuscito a superare i limiti che separano pasticceria e cucina salata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

I premi speciali del Gambero Rosso. Dal gelato alla sommelier, la Toscana mette in vetrina le sue eccellenze - Ci sono molti volti della Toscana fra i premi speciali del Gambero Rosso, assegnati dalla guida Ristoranti d’Italia 2026. Si legge su lanazione.it

Il miglior gelato d’Italia è fiorentino: Lavinia Mannucci trionfa con la sua crema - Firenze, 16 novembre 2024 – Il miglior gelato d'Italia parla fiorentino e si può gustare solo in riva all’Arno. Da lanazione.it