Il miglior gelato d'Italia è dello Chef Landi | Sperimentiamo da anni con gusti come carciofo e cozze

Il Lunasia Ristorante dello chef Luca Landi ha vinto il premio per il Miglior gelato al ristorante della nuova guida del Gambero Rosso 2026. Lo Chef Landi racconta a Fanpage com'è nato il suo gelato, che tra gusto al carciofo, al gambero rosso e all'ostrica, è riuscito a superare i limiti che separano pasticceria e cucina salata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

