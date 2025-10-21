Il mercato di rimorchi e semirimorchi registra a settembre una crescita significativa le immatricolazioni segnano un aumento del 55,1%

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato di rimorchi e semirimorchi registra a settembre una crescita significativa, con le immatricolazioni che segnano un aumento del 55,1% rispetto allo stesso mese del 2024, pari a 461 unità aggiuntive in volume. Nell’arco temporale gennaio-settembre 2025, le immatricolazioni complessive hanno raggiunto 11.592 unità, con un incremento del 13,4% rispetto alle 10.219 dello stesso periodo del 2024. “Accogliamo con favore la crescita sostenuta di settembre, sebbene essa sia in parte legata al confronto con il mese di settembre 2024 particolarmente debole. Perché questi segnali positivi non restino episodi isolati, è necessario attuare misure strutturali di sostegno alle imprese di autotrasporto, favorendo il rinnovo del parco veicolare”, commenta Michele Mastagni, Coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di UNRAE. 🔗 Leggi su Ildenaro.it