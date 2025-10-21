Il memoir di Federline riaccende il caso Spears | accuse e smentite
Dopo anni di silenzio, Kevin Federline rimette al centro della scena la sua storia con Britney Spears con un memoir dal titolo “You Thought You Knew”. Accuse, difese e ferite mai chiuse si rincorrono, mentre due figli ormai adulti diventano l’orizzonte di ogni racconto e di ogni scelta, tra passato irrisolto e presente ancora rovente. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Non c'è pace per Britney Spears. Adesso arrivano anche le accuse dell'ex marito Kevin Federline che in un nuovo memoir, You Thought You Knew, di cui il New York Times ha pubblicato qualche anticipazione, racconta retroscena choc sulla loro relazione. - facebook.com Vai su Facebook
L’ex ballerino e rapper, nel suo nuovo memoir You Thought You Knew, sembra molto preoccupato per lo stato mentale della popstar. Ma lei replica: «Vuole solo guadagnarci» - X Vai su X