Dopo anni di silenzio, Kevin Federline rimette al centro della scena la sua storia con Britney Spears con un memoir dal titolo “You Thought You Knew”. Accuse, difese e ferite mai chiuse si rincorrono, mentre due figli ormai adulti diventano l’orizzonte di ogni racconto e di ogni scelta, tra passato irrisolto e presente ancora rovente. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Il memoir di Federline riaccende il caso Spears: accuse e smentite