Il memoir di Federline riaccende il caso Spears | accuse e smentite

21 ott 2025

Dopo anni di silenzio, Kevin Federline rimette al centro della scena la sua storia con Britney Spears con un memoir dal titolo “You Thought You Knew”. Accuse, difese e ferite mai chiuse si rincorrono, mentre due figli ormai adulti diventano l’orizzonte di ogni racconto e di ogni scelta, tra passato irrisolto e presente ancora rovente. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

il memoir di federline riaccende il caso spears accuse e smentite

© Sbircialanotizia.it - Il memoir di Federline riaccende il caso Spears: accuse e smentite

