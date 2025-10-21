Si chiamava esotismo l’interesse per culture e usanze provenienti da Paesi lontani e diversi da quelli d’origine. Nato nell’Europa del diciannovesimo secolo, in pieno Romanticismo, era uno sguardo costruito, filtrato, spesso idealizzante. L’ altrove diventava un contenitore di autenticità e purezza perdute, uno specchio in cui l’Occidente proiettava desideri e fantasie più che realtà. Due secoli dopo, la logica non è cambiata; ma il mercato sì. Prodotti che arrivano da contesti culturali diversi sono caricati di significati aggiuntivi, in base alla propria capacità di attrarre i consumatori. Il matcha, tè verde in polvere la cui storia ha attraversato secoli e continenti, è l’ultimo esempio del romantico modo di astrarre le tradizioni oltreoceano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il matcha conquista il mondo ma perde la sua ritualità