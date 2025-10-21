Il Marsala fu decisivo nella vittoria inglese di Trafalgar Ma oggi nel giorno dell’anniversario si brinda con il Porto

Gamberorosso.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati 220 anni dal trionfo della flotta britannica su Francia e Spagna. Sebbene tattica e addestramento siano stati fondamentali, vi fu un altro fattore determinante, spesso trascurato: le scorte di vino. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

