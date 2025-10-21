Il Marsala fu decisivo nella vittoria inglese di Trafalgar Ma oggi nel giorno dell’anniversario si brinda con il Porto
Sono passati 220 anni dal trionfo della flotta britannica su Francia e Spagna. Sebbene tattica e addestramento siano stati fondamentali, vi fu un altro fattore determinante, spesso trascurato: le scorte di vino. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Lo sbarco dei Mille a Marsala, l'11 maggio 1860, avvenne in un contesto tutt'altro che spontaneo e privo di regia esterna. Decisivo fu il ruolo delle due navi da guerra britanniche, Argus e Intrepid, che entrarono nel porto di Marsala ore prima dell'arrivo dei piro