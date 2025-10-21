Il Marocco vince per la prima volta il Mondiale under 20

Ilfoglio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Marocco ha sorpreso il mondo conquistando per la prima volta il Mondiale U20, battendo 2-0 in finale la favorita Argentina. La nazionale nordafricana è soltanto la seconda selezione del. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il marocco vince per la prima volta il mondiale under 20

© Ilfoglio.it - Il Marocco vince per la prima volta il Mondiale under 20

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

marocco vince prima voltaI giovani migliori ce li ha il Marocco! Argentina stracciata, è campione del mondo Under 20 - La Nazionale guidata da Ouahbi supera l'Albiceleste grazie alla doppietta di Zabiri e vince per la prima volta il titolo iridato ... Si legge su msn.com

marocco vince prima voltaCalcio Marocco vince i Mondiali U20 - Qualificato per la prima volta per la fase finale dei Mondiali U20, il Marocco è riuscito ad andare fino in fondo e a vincere il titolo. bluewin.ch scrive

marocco vince prima voltaMarocco campione del mondo Under 20: vittoria storica contro l’Argentina - Il calcio marocchino sugli scudi, grande momento, anche a livello di nazionale maggiore. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marocco Vince Prima Volta