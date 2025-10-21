Il marito di Marianna ringrazia tutti con una lettera | Siete stati come una famiglia avete tolto tempo ai vostri cari per darlo a lei

Renato Salamone, marito della giovane Marianna Bello, la 38enne scomparsa nell'alluvione di Favara dello scorso 1 ottobre, il cui corpo è stato ritrovato 19 giorni dopo al termine di estenuanti ricerche, ha scritto un lettera di ringraziamento per tutto ciò che è stato fatto per riportare la sua. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

