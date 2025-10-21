Il marito di Marianna ringrazia tutti con una lettera | Siete stati come una famiglia avete tolto tempo ai vostri cari per darlo a lei

Renato Salamone, marito della giovane Marianna Bello, la 38enne scomparsa nell'alluvione di Favara dello scorso 1 ottobre, il cui corpo è stato ritrovato 19 giorni dopo al termine di estenuanti ricerche, ha scritto un lettera di ringraziamento per tutto ciò che è stato fatto per riportare la sua. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Contenuti che potrebbero interessarti

FAVARA GRANDE PARTECIPAZIONE E COMMOZIONE AI FUNERALI DI MARIANNA BELLO - facebook.com Vai su Facebook

Favara, il marito di Marianna Bello: “grazie a chi c’è stato vicino” - Renato Salamone ringrazia tutti quelli che si sono spesi per le ricerche della moglie Marianna durate 19 giorni ... Si legge su grandangoloagrigento.it

Marianna Bello, l’appello dei familiari: “Chiediamo che le ricerche possano proseguire” - “ Chiediamo che le ricerche proseguano affinché si possa dare una degna sepoltura a Marianna e permettere così ai figli di piangere e pregare in un luogo certo e degno”. msn.com scrive