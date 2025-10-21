Il marito della mia amica le sta organizzando il compleanno ma nel mentre esce con un’altra donna e io l’ho scoperto Che faccio? | lo sfogo su Reddit

“Non riuscivo a credere ai miei occhi. Ho trovato il marito della mia amica su un gruppo Facebook che serve a scoprire se due persone frequentano lo stesso partner, all’insaputa l’una dell’altra”, ha raccontato una donna di 30 anni su Reddit, nel forum rrelationshipadvice. La scoperta, ha spiegato, è avvenuta mentre scorreva casualmente i post del gruppo “ Are We Dating the Same Guy? ”. “In un post c’era la sua foto”, ha dichiarato la donna, precisando che l’uomo, 35 anni, era impegnato in quei giorni nei preparativi per la festa dei 30 anni della moglie. “Ho condiviso l’immagine con alcune amiche per esserne certa, e tutte hanno confermato che era proprio lui “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il marito della mia amica le sta organizzando il compleanno ma, nel mentre, esce con un’altra donna e io l’ho scoperto. Che faccio?”: lo sfogo su Reddit

