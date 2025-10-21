Il Made in Italy conquista Barcellona | storie visioni e innovazione

Nuova tappa della Made in Italy Community all'Istituto Europeo del Design. Le interviste a Roberto Santori (founder Made in Italy community), Patrizia La Daga (ambassador Made in Italy community Spagna), Alessandro Di Salvo (country manager Italtel Spagna). 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il Made in Italy conquista Barcellona: storie, visioni e innovazione

