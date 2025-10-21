Il Maccabi Tel Aviv si arrende a minacce e provocazioni il club israeliano rifiuta i biglietti per l’Aston Villa

Niente trasferta inglese per i tifosi del Maccabi Tel Aviv. La società israeliana ha annunciato di non voler richiedere alcun biglietto per la partita di Europa League in programma il prossimo 6 novembre in casa dell’Aston Villa. La causa sono le preoccupazioni legate alla sicurezza dei propri tifosi. La decisione delle autorità di Birmingham — il *Safety Advisory Group* e la polizia del West Midlands — di vietare la presenza di tifosi israeliani al Villa Park per la sfida aveva scatenato forti polemiche. Il primo ministro britannico Sir Keir Starmer si era espresso pubblicamente chiedendo di rivedere il provvedimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Maccabi Tel Aviv si arrende a minacce e provocazioni, il club israeliano rifiuta i biglietti per l’Aston Villa

