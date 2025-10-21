Il Maccabi Tel Aviv non prenderà alcun biglietto per il Villa

2025-10-20 23:35:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il club israeliano Maccabi Tel Aviv ha dichiarato che rifiuterà qualsiasi biglietto offerto ai propri tifosi per la partita di Europa League contro l’Aston Villa. Il locale Safety Advisory Group (SAG) ha deciso la scorsa settimana di impedire ai tifosi in visita di assistere alla partita contro l’Aston Villa del 6 novembre a seguito di una valutazione del rischio da parte della polizia del West Midlands, una decisione che ha attirato critiche immediate da parte dei politici, tra cui il primo ministro britannico Sir Keir Starmer. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

