Il linciaggio delle parole
La settimana scorsa il ministro della Famiglia Eugenia Roccella ha sollevato un vespaio col suo intervento all'Ucei, l'Unione delle comunità ebraiche italiane. Abbiamo così avuto l'ennesima dimostrazione delle condizioni lamentevoli nelle quali versa il dibattito pubblico italiano. Come ormai avviene con puntualità, un singolo passaggio del suo discorso, quello secondo cui i viaggi d'istruzione nei luoghi della Shoah si sarebbero ridotti a "gite", è stato isolato, semplificato e sottoposto a una sorta di linciaggio. Un linciaggio non soltanto povero di argomentazioni, ma pure disinteressato al contesto da cui quella frase era stata estrapolata: un intervento che non aveva certo l'obiettivo di minimizzare l'importanza storica dell'Olocausto, tutt'altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
