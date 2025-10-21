Il libro postumo di Virginia Giuffre | la verità sull’orgia col principe Andrea che fa tremare Buckingham Palace

Debutta oggi in tutto il mondo Nobody’s Girl, il libro di memorie scritte da Virginia Giuffre, la donna australiana morta suicida lo scorso aprile, con la collaborazione dell’autrice americana Amy Wallace. Il volume accusa apertamente il principe Andrea di aver avuto rapporti sessuali con lei quando era minorenne, riaccendendo uno degli scandali più scottanti che hanno coinvolto la monarchia britannica negli ultimi anni. Tanto da spingere Andrea a rinunciare a tutti i titoli, cinque anni dopo essere stato escluso da ogni incarico pubblico nella famiglia reale. Virginia Giuffre aveva 17 anni quando, secondo quanto racconta nel volume, incontrò per la prima volta il terzogenito della regina Elisabetta II e fratello minore di re Carlo III. 🔗 Leggi su Cultweb.it

