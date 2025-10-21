Il libro postumo di Virginia Giuffre | la verità sull’orgia col principe Andrea che fa tremare Buckingham Palace
Debutta oggi in tutto il mondo Nobody’s Girl, il libro di memorie scritte da Virginia Giuffre, la donna australiana morta suicida lo scorso aprile, con la collaborazione dell’autrice americana Amy Wallace. Il volume accusa apertamente il principe Andrea di aver avuto rapporti sessuali con lei quando era minorenne, riaccendendo uno degli scandali più scottanti che hanno coinvolto la monarchia britannica negli ultimi anni. Tanto da spingere Andrea a rinunciare a tutti i titoli, cinque anni dopo essere stato escluso da ogni incarico pubblico nella famiglia reale. Virginia Giuffre aveva 17 anni quando, secondo quanto racconta nel volume, incontrò per la prima volta il terzogenito della regina Elisabetta II e fratello minore di re Carlo III. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo i primi due volumi (“Conversazioni di storia trentina. Personaggi” e “Conversazioni di storia trentina. Eventi”), il terzo libro postumo di Armando Vadagnini, “Conversazioni di storia trentina. Da letterato a storico” chiude la sua trilogia con uno sguardo più - facebook.com Vai su Facebook
Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali dopo le ultime indiscrezioni e scandali svelati dal libro postumo della Giuffre - X Vai su X
Virginia Giuffre, uscito postumo il libro di memorie: “Così ho incontrato il principe Andrea” - La famiglia reale britannica è nuovamente sotto i riflettori dopo l'uscita oggi (21 ottobre) nelle librerie di 'Nobody's Girl', il libro di memorie di ... Lo riporta lapresse.it
Nuove ombre sul principe Andrea: i retroscena choc del caso Epstein nel libro postumo di Virginia Giuffre - ‘Nobody’s Girl’ contiene particolari scabrosi sui rapporti consumati tra Londra, New York e l’isola pr ... msn.com scrive
Caso Epstein, memorie di Virginia Giuffre svelano presunta orgia con il principe Andrea - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, memorie di Virginia Giuffre svelano presunta orgia con il principe Andrea ... Scrive tg24.sky.it