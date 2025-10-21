Il libro junghiano di Giuseppe Femia che assembla psicologia arte e spettacolo
Mercoledì 22 ottobre alle ore 19.00, all'” Enoteca Guerrini “, in Viale Regina Margherita, 201 a Roma sarà presentato il libro di Giuseppe Femia, “Turchese non meno di sette”, edito da Amazon. Saranno presenti esponenti della psicologia, dell’arte e dello spettacolo. Turchese non meno di sette. Turchese non meno di sette è l’ultimo successo di Giuseppe Femia, psicoterapeuta e psico-diagnosta della prestigiosa scuola Apc di Roma, fondata e diretta da Francesco Mancini. Dopo il successo di “Natalina teneva le fila”, edito da Albatros, Femia, calabrese di Locri, si cimenta con un racconto che vede protagonisti “Il mago” e “Il lago”, due figure specchio essenziali, che richiamano anche alla psicologia junghiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scritto da Giuseppe Femia, psicoterapeuta di alto livello e calabrese di Locri, trasmette il senso delle emozioni primarie della vita.
