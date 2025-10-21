Il libro di poesie A piedi nudi nell’anima di Anna Pia Merico ne La Casa degli Artisti di Gallipoli
PRESENTAZIONE DELLA RACCOLTA DI POESIE “ A PIEDI NUDI NELL’ANIMA” DI ANNA PIA MERICOAnche in autunno proseguono gli eventi culturali che hanno già riccamente animato la stagione estiva presso La Casa degli Artisti di Gallipoli, la residenza museo creata da Giorgio De Cesario, architetto, artista. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Approfondisci con queste news
Ho trovato questi versi su un libro di poesie, dedicate ai paesi e ai paesaggi montani d’Italia, dalle Alpi agli Appennini fino all’Etna, scritte nel primo cinquantennio del secolo scorso da Stanislao Lancia un poeta e appassionato di montagna di Rocca d’Arce, p - facebook.com Vai su Facebook
"Questo libro di poesie indaga il rapporto tra antico e futuro: io sono l'archeolatra, che ama e cerca l'antico. Non il passato e nemmeno il proprio passato, ma ciò che manca in un presente abitato da "tifosi del futuro", che non usano più gli occhi". "L'archeolatra - X Vai su X
«A piedi nudi sul cuore», emozioni in poesia per la leccese Antonia Notaro - “La silloge è una perfetta sintesi dell’amore dell’Autrice per la poesia, passione che Ella coltiva con interesse dimostrando una notevole sensibilità e una raffinata capacità comunicativa. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
'A piedi nudi sulla terra' diventa audiolibro con Elio Germano - Elio Germano debutta nel mondo degli audiolibri con la lettura di 'A piedi nudi sulla terra' di Folco Terzani che sarà disponibile per Emons dal 19 maggio in digitale sull'app Emons Audiolibri e su ... Lo riporta ansa.it
"Piedi nudi e parole crude" a Teatrosophia - Continua a Teatrosophia il sodalizio artistico tra Maria Concetta Borgese e Guido Lomoro, questa volta insieme sul palcoscenico fa giovedi 11 aprile, con uno spettacolo che vede fondersi poesia, danza ... Si legge su romatoday.it