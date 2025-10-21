Il libro di Pierluigi Battista su Tullio Terni | il destino tragico del professore ebreo epurato dal fascismo e dall’antifascismo

Secoloditalia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

É difficile catalogare l’ultimo libro di Pierluigi Battista Il professore ebreo perseguitato due volte. Tullio Terni e l’ipocrisia italiana, (La nave di Teseo, 2025): la definizione che più si avvicina é quella di un racconto storico; l’attrazione del lettore la svolge, insieme alle vicende, la maestria asciutta, capace di emozionare, da parte di uno gnarus, di uno che narra perché sa. Tra i pochissimi, dei tanti scriptores del nostro presente, Battista studia e sviscera per svelare a chi legge un fatto di fronte al quale la memoria collettiva volle obnubilarsi, cancellandolo da sé medesima e dalla conoscenza delle menti più giovani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il libro di Pierluigi Battista su Tullio Terni: il destino tragico del professore ebreo epurato dal fascismo e dall'antifascismo

