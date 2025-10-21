Il libro di Pierluigi Battista su Tullio Terni | il destino tragico del professore ebreo epurato dal fascismo e dall’antifascismo
É difficile catalogare l’ultimo libro di Pierluigi Battista Il professore ebreo perseguitato due volte. Tullio Terni e l’ipocrisia italiana, (La nave di Teseo, 2025): la definizione che più si avvicina é quella di un racconto storico; l’attrazione del lettore la svolge, insieme alle vicende, la maestria asciutta, capace di emozionare, da parte di uno gnarus, di uno che narra perché sa. Tra i pochissimi, dei tanti scriptores del nostro presente, Battista studia e sviscera per svelare a chi legge un fatto di fronte al quale la memoria collettiva volle obnubilarsi, cancellandolo da sé medesima e dalla conoscenza delle menti più giovani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Lunedì 20 ottobre 2025 ore 17.30 Presentazione del libro di Pierluigi Felli, "Non chiusero le porte. Storie di accoglienza e solidarietà ai prigionieri di guerra e agli ebrei. Corvaro, Santo Stefano, Sant'Anatolia, Cartore, Spedino. Settembre 1943 - giugno 19 - facebook.com Vai su Facebook
Pierluigi Battista presenta il libro Il professore ebreo perseguitato due volte: Tullio Terni e l'ipocrisia italiana - 00 la libreria Rizzoli in galleria Vittorio Emanuele II a Milano ospita Pierluigi Battista, che presenta il libro Il professore ebreo perseguitato due volte: Tullio ... Lo riporta mentelocale.it
«Il professore ebreo perseguitato due volte»: il libro di Pierluigi Battista alla Casa delle Letterature - Tullio Terni e l’ipocrisia italiana» è il volume di Pierluigi Battista, edito da La Nave di Teseo, ... Da roma.corriere.it
In “Il professore ebreo perseguitato due volte”, Pierluigi Battista ricostruisce la vicenda di Tullio Terni, osteggiato prima dal fascismo e poi dall’Italia liberata - In “Il professore ebreo perseguitato due volte”, Pierluigi Battista ricostruisce la vicenda di Tullio Terni, osteggiato prima dal fascismo e poi dall’Italia liberata ... Secondo linkiesta.it