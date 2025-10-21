il lavoro ibrido fa risparmiare fino a uno stipendio al mese

Non solo smart working. Per gestire meglio occupazione e vita privata, anche il lavoro ibrido è una validissima soluzione. Alcuni interessanti numeri e percentuali, contenuti in un’analisi di Iwg (International Workplace Group) condotta insieme alla società di ingegneristica Arup, spiegano che alternare presenza in ufficio e lavoro da casa o altro luogo flessibile, porta vantaggi concreti. Riduzione delle spese quotidiane, maggiore equilibrio tra vita privata e professionale, migliori performance e, per i datori di lavoro, maggiori guadagni: il lavoro ibrido non è più soltanto una tendenza post-pandemica, ma un modello di riferimento in grado di migliorare l’organizzazione delle mansioni contrattuali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

