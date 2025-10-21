Il Gruppo Teatrale Belsitano premiato alla XXVI Rassegna di Roccapalumba

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Teatrale Belsitano è al settimo cielo per i due importanti riconoscimenti ricevuti alla XXVI Rassegna Teatrale della città di Roccapalumba. La compagnia, nota per la sua lunga storia e la sua dedizione al teatro, ha portato in scena con successo "La Fortuna con l'Effe maiuscola", uno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Gruppo Teatrale Belsitano Premiato