Il Gruppo Teatrale Belsitano premiato alla XXVI Rassegna di Roccapalumba
Il Gruppo Teatrale Belsitano è al settimo cielo per i due importanti riconoscimenti ricevuti alla XXVI Rassegna Teatrale della città di Roccapalumba. La compagnia, nota per la sua lunga storia e la sua dedizione al teatro, ha portato in scena con successo "La Fortuna con l'Effe maiuscola", uno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
