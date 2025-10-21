La nostra città ha l’onore di ospitare da venerdì 24 a domenica 26 ottobre uno degli artisti lirici inclusi nel pantheon delle grandi voci: il tenore statunitense Chris Merrit, storica figura del panorama operistico dell’ultimo quarantennio. Storico non solo per la collocazione anagrafica (è nato nel 1952), quanto come simbolo di quella tecnica appartenente all’età dell’oro della vocalità: rossiniana prevalentemente, del Rossini "serio" (l’ardua tessitura di Arnoldo – Guglielmo Tell); ma anche per il recupero di opere rare come Benvenuto Cellini di Berlioz a Firenze per il 50° Maggio musicale e in Bohème nell’87 con Mirella Freni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il grande tenore. La masterclass di Chris Merrit