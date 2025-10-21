Il grande tenore La masterclass di Chris Merrit
La nostra città ha l’onore di ospitare da venerdì 24 a domenica 26 ottobre uno degli artisti lirici inclusi nel pantheon delle grandi voci: il tenore statunitense Chris Merrit, storica figura del panorama operistico dell’ultimo quarantennio. Storico non solo per la collocazione anagrafica (è nato nel 1952), quanto come simbolo di quella tecnica appartenente all’età dell’oro della vocalità: rossiniana prevalentemente, del Rossini "serio" (l’ardua tessitura di Arnoldo – Guglielmo Tell); ma anche per il recupero di opere rare come Benvenuto Cellini di Berlioz a Firenze per il 50° Maggio musicale e in Bohème nell’87 con Mirella Freni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
INTERVISTA Teatro Regio Torino | « Roberto Alagna, tenore, dopo il grande successo al Teatro Regio di Torino nel ruolo di Paolo nell’opera FRANCESCA DA RIMINI di Riccardo Zandonai, si racconta per la prima volta alle telecamere di TV2 Opera. L’i Vai su Facebook
In occasione dei 90 anni della nascita di #LucianoPavarotti siamo andati a visitare la casa museo del grande tenore. Con una guida d'eccezione, #NicolettaMantovani - X Vai su X
Il grande tenore. La masterclass di Chris Merrit - La nostra città ha l’onore di ospitare da venerdì 24 a domenica 26 ottobre uno degli artisti lirici inclusi nel pantheon delle grandi voci: il tenore statunitense Chris Merrit, storica figura del pano ... Da lanazione.it
Masterclass col tenore Merritt. Concerto speciale degli allievi - Appuntamento speciale per gli appassionati della lirica, domani alle 18. Segnala ilrestodelcarlino.it