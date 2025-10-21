Il grande spettacolo dell’Eurobasket in esclusiva su Sky e Now

Eurolega ed Eurocup accendono la settimana: sei partite in tre giorni, con Milano, Virtus, Venezia e Trento a caccia di vittorie. Tutto in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su Now, tra telecronache, studi pre e post gara e gli highlights del Dream Team di Sky Sport. Tre giorni di basket europeo in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW: sei sfide imperdibili tra Eurolega ed Eurocup, con quattro squadre italiane protagoniste. Giovedì 23 ottobre Milano-Valencia (20.30) e venerdì 24 ottobre Virtus Bologna-Panathinaikos (20.00) guidano la settima giornata di Eurolega. Domani, mercoledì 22 ottobre, tocca all’Eurocup con Cluj-Venezia (18. 🔗 Leggi su Sportface.it