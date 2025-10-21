IL GRANDE DIRETTORE DIFENDE BARBARA D’URSO | COMPLIMENTI DOPPI PER BALLANDO

Barbara d’Urso continua a dominare le cronache televisive, non solo ogni sabato sera a Ballando con le Stelle ma nei vari talk show di Rai1. Spicca l’intervento di un grande direttore. Parliamo di Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, il settimanale per eccellenza dello spettacolo. Intervenuto da Caterina Balivo a La Volta Buona, si è espresso dopo che sono state rimandate in onda le critiche di Selvaggia Lucarelli (“meno faccette, balli bene e fine”) e Guillermo Mariotto (“una grande recita, quale santa Barbara, è una iena”). Diamo per assodato che Ballando con le Stelle non è più una gara di ballo ma è anche un reality. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - IL GRANDE DIRETTORE DIFENDE BARBARA D’URSO: “COMPLIMENTI DOPPI PER BALLANDO”

