Il gran maestro di scacchi Naroditsky muore a soli 29 anni | giallo sulle cause del decesso

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'annuncio è arrivato dalla famiglia dell'americano attraverso Charlotte Chess Center. Non sono state ancora rese note le dinamiche della morte. Era anche tra gli influencer di scacchi più seguiti della sua generazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il gran maestro di scacchi naroditsky muore a soli 29 anni giallo sulle cause del decesso

© Gazzetta.it - Il gran maestro di scacchi Naroditsky muore a soli 29 anni: giallo sulle cause del decesso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gran maestro scacchi naroditskyDaniel Naroditsky, morto a 29 anni il Gran Maestro degli scacchi americano: mistero sulle cause - È morto a soli 29 anni Daniel Naroditsky, granmaestro di scacchi e streamer americano. msn.com scrive

gran maestro scacchi naroditskyTributo a Daniel Naroditsky: Gran Maestro di Scacchi e Streamer di Successo - Un esperto scacchista e autore di talento, Daniel Naroditsky ha avuto un impatto significativo nel panorama degli scacchi, consolidando la sua reputazione come una figura di riferimento nel settore. Secondo notizie.it

gran maestro scacchi naroditskyDaniel Naroditsky, morto a 29 anni il giocatore di scacchi e streamer di Chess.com - Leggi su Sky Sport l'articolo Daniel Naroditsky, morto a 29 anni il giocatore di scacchi e streamer di Chess. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gran Maestro Scacchi Naroditsky