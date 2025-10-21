Il gran maestro di scacchi Naroditsky muore a soli 29 anni | giallo sulle cause del decesso

L'annuncio è arrivato dalla famiglia dell'americano attraverso Charlotte Chess Center. Non sono state ancora rese note le dinamiche della morte. Era anche tra gli influencer di scacchi più seguiti della sua generazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il gran maestro di scacchi Naroditsky muore a soli 29 anni: giallo sulle cause del decesso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Cardinale Gran Maestro ed il Governatore Generale hanno ricevuto oggi nella sede dell'Ordine il Luogotenente per la Germania S.E. Michael Schnieders ed una delegazione di oltre quaranta pellegrini tedeschi. Nei colloqui che hanno preceduto l'incontro e - facebook.com Vai su Facebook

Guidati dal Gran Maestro dell’#OrdinediMalta Fra’ John Dunlap, i pellegrini hanno attraversato in processione la Porta Santa della Basilica di San Paolo fuori le Mura. Una testimonianza viva della missione dell’Ordine: difesa della fede e servizio ai poveri. - X Vai su X

Daniel Naroditsky, morto a 29 anni il Gran Maestro degli scacchi americano: mistero sulle cause - È morto a soli 29 anni Daniel Naroditsky, granmaestro di scacchi e streamer americano. msn.com scrive

Tributo a Daniel Naroditsky: Gran Maestro di Scacchi e Streamer di Successo - Un esperto scacchista e autore di talento, Daniel Naroditsky ha avuto un impatto significativo nel panorama degli scacchi, consolidando la sua reputazione come una figura di riferimento nel settore. Secondo notizie.it

Daniel Naroditsky, morto a 29 anni il giocatore di scacchi e streamer di Chess.com - Leggi su Sky Sport l'articolo Daniel Naroditsky, morto a 29 anni il giocatore di scacchi e streamer di Chess. Riporta sport.sky.it