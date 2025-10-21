Il governo dà i numeri sulla sanità

La matematica non è un’opinione. Eppure, nei numeri sbandierati dal g. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il governo dà i numeri sulla sanità

Argomenti simili trattati di recente

Il governo italiano ha annunciato una manovra sanitaria da quasi 4 miliardi di euro con numeri importanti: 30 mila assunzioni previste entro il 2028 tra medici, infermieri e tecnici sanitari, di cui oltre 12 mila solo nel 2026. A queste assunzioni si affiancano incen Vai su Facebook

#ottoemezzo Barisoni critica i numeri del governo, Bocchino gli fa le corna: il botta e risposta in diretta - X Vai su X

Governo: Meloni, la strada e' giusta, lo dicono i numeri - 'Abolire il RdC scelta piu' coraggiosa ma corretta' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segnala ilsole24ore.com

Tutti i numeri del governo Meloni - I governi e i partiti tradizionali che hanno governato il continente europeo negli ultimi trent’anni, sono dinanzi ad una irreversibile crisi politico- Lo riporta ilgiornale.it