Il giardino segreto dietro al Fontanone del Gianicolo | NUOVA apertura straordinaria
Un’occasione imperdibile per scoprire uno dei luoghi più affascinanti e simbolici di Roma. Sabato 22 novembre 2025, il Fontanone dell’Acqua Paola al Gianicolo aprirà eccezionalmente al pubblico, insieme al piccolo giardino segreto che si cela alle sue spalle, accessibile dalla scalinata di via Garibaldi 30. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Chiunque abbia ammirato la maestosità del Fontanone non immagina che proprio dietro il monumento si trovi un’oasi verde dal fascino senza tempo. Questo giardino, risalente al XVII secolo e un tempo parte dell’ Orto Botanico di Roma, si estende su una collina artificiale che regala una vista panoramica mozzafiato sulla città eterna. 🔗 Leggi su Funweek.it
