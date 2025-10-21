Il giardino di Mamma Erasmus Sofia Corradi e i giovani che ti stupiscono come i fiori che nascono

Era il novembre del 2018. Il Parlamento britannico si azzuffava sulla Brexit e Gianna Radiconcini, la prima corrispondente Rai all’estero, stava tenendo una lezione sulle conseguenze del “leav. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il giardino di Mamma Erasmus, Sofia Corradi, e i giovani che ti stupiscono come i fiori che nascono

Argomenti simili trattati di recente

MAMMA MIA! IL PARTY – Venerdì 10 ottobre 692 Secret Garden Apertura cancelli: 19:30 Live Show ore 22:00 ABBACADABRA – Tributo agli ABBA Da mezzanotte: Doctor Vintage + DJ Nino Scarico – Show & DJ set Extra: Gadget esclusivi P - facebook.com Vai su Facebook

Morta Sofia Corradi, nota come "Mamma Erasmus" - Morte "Mamma Erasmus", Tajani: "A lei si deve la nascita della Generazione Europa". tgcom24.mediaset.it scrive

È morta Sofia Corradi, la "mamma dell'Erasmus" - Focus.it - L'Erasmus è una conquista recente (1987): a battersi perché venissero riconosciuti gli esami sostenuti all'estero è stata la pedagogista Sofia Corradi. Secondo focus.it

Chi era Sofia Corradi, la “Mamma Erasmus” che ha cambiato per sempre la vita di milioni di studenti - È morta a 91 anni Sofia Corradi, la donna che ha cambiato per sempre la formazione e la visione del futuro di milioni di giovani europei. Riporta greenme.it