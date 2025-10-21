Prima arrivano i cuoricini, le chat fitte, magari anche un legame consolidato. Poi, all’improvviso, il silenzio. Nessun messaggio, nessuna spiegazione. Solo un vuoto digitale che si trasforma in ferita reale. Il ghosting — sparire senza dire nulla — è diventato la forma più subdola di rifiuto dell’era contemporanea. E secondo un nuovo studio dell’ Università di Milano-Bicocca, quel silenzio pesa più di un “no” detto in faccia. Pubblicata sulla rivista Computers in Human Behavior, la ricerca — firmata da Alessia Telari, Luca Pancani e Paolo Riva — ha monitorato in tempo reale come reagiscono le persone al ghosting rispetto a un rifiuto esplicito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il ghosting intrappola chi lo subisce in un dolore prolungato, ecco perché sparire fa più male che un rifiuto”: il nuovo studio