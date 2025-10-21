Il gesto scellerato di Lucca che lascia in 10 il Napoli nell'inferno di Eindhoven | Ma sei matto
Nel crollo di Eindhoven dove il Napoli ha subito 6 gol, anche Lorenzo Lucca ci ha messo del suo. Prima senza mai essere determinante per gli azzurri, poi colpevole di lasciare i compagni in 10 per una protesta plateale nei confronti dell'arbitro Sieber. 🔗 Leggi su Fanpage.it
