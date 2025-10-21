Il genocidio di Gaza irrompe nelle Regionali in Campania | dopo il caso Mieli Enrico Mentana contro Souzan Fatayer per un post Fb

La candidata Avs Souzan Fatayer nella bufera per un video condiviso via social in cui parla l'ex ambasciatore di Israele ma nella descrizione si inneggia a Hitler. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bombe israeliane sulle tende dei palestinesi costretti da due anni di genocidio a vagare lungo la Striscia di Gaza. Tende che ardono, e persone che tentano di salvare chi, compresi bambini, sta bruciando vivo. Questo è il cessate il fuoco secondo Israele, che - facebook.com Vai su Facebook

#Palestina libera. Stop #genocidio. #Gaza - X Vai su X

Il genocidio di Gaza irrompe nelle Regionali in Campania: dopo il caso Mieli, Enrico Mentana contro Souzan Fatayer per un post Fb - La candidata Avs Souzan Fatayer nella bufera per un video condiviso via social in cui parla l'ex ambasciatore di Israele ma nella descrizione si inneggia ... Secondo fanpage.it

Corteo per Gaza al porto di Ancona. "I candidati alle Regionali prendano posizione" - Fermiamo la barbarie, stop al genocidio di Gaza: lo ripetono i manifestanti in presidio al porto di Ancona. Segnala rainews.it

Gaza, scontro Mieli-Montanari. “I genocidi li misurano i demografi”. “Falso, quello di Srebrenica ha fatto 9mila morti”. Su La7 - Botta e risposta serrato a Piazzapulita (La7) tra Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, e il giornalista Paolo Mieli sulla tragica situazione in Medio Oriente. Come scrive ilfattoquotidiano.it