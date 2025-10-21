Il generale Carmelo Burgio in città per il suo ultimo libro

Comandante provinciale dei Carabinieri nel Casertano, dal 2004 al 2008: per il generale Carmelo Burgio un quinquennio coronato dalla cattura del super latitante Giuseppe Setola, primula rossa del clan camorristico di Terra di Lavoro. Lo ricostruisce l’allora colonnello, in un libro nuovissimo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Pillole di medicina Continua la serie video di ASST Melegnano Martesana dedicata all’oncologia: 5° puntata con il nostro Direttore della S.C. Chirurgia Generale di Vizzolo il dott. Carmelo Magistro Buona visione! #PilloleDiMedicina #Oncologia #Prevenzione - facebook.com Vai su Facebook

Il generale Carmelo Burgio parla di militari e missioni - ’Missioni dei militari italiani all’estero’, è il tema su cui ha relazionato il generale Carmelo Burgio, in un incontro promosso i giorni scorsi nella sala Imperatori dal consigliere regionale, Marco ... Da ilrestodelcarlino.it

Carabinieri, il generale Burgio va in pensione - Visita questa mattina alla Legione Carabinieri "Lazio" nella storica sede della caserma "Giacomo Acqua" di Piazza del Popolo a Roma per il saluto di commiato del generale di corpo d'armata Carmelo ... Si legge su romatoday.it

Il generale Carmelo Burgio dei Carabinieri attacca Saviano - Dichiara apertamente che l'"effetto Saviano" non c’è stato nella lotta alla camorra organizzata Mentre imperversa ancora la polemica sull’esclusione di Roberto Saviano dalla ... Come scrive affaritaliani.it