Non poteva che essere il suo bomber, sesto gol in cinque partite e quarto negli ultimi 180 minuti, a regalare al Gambassi il primo successo stagionale. A Carraia contro l’Albacarraia è infatti Fontanelli (nella foto), subentrato dopo l’intervallo, a firmare l’1-0 finale per la formazione di mister Falco (espulso), quando i locali erano però in nove contro undici. Il Gambassi sale a quota 6, portandosi a metà strada tra i play-off e i play-out, distanti entrambi due lunghezze. Scendiamo adesso nel girone F di Seconda Categoria dove la capolista Sporting Lazzeretto impatta 0-0 sul campo de La Querce e conserva la vetta della classifica, sebbene ora in coabitazione con La Lanterna, ‘corsara’ 2-1 a Montelupo sul Capraia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Gambassi fa festa grazie a bomber Fontanelli: 6 gol in 5 partite