Il futuro secondo Basile e De Luca parte la corsa verso il 2027 | new entry Maria Fernanda Gervasi
Il manifesto recita: “Il futuro inizia oggi”. E quel futuro, per Messina, ha già una data: 2027-2032. È il titolo del piano politico con cui Federico Basile e Cateno De Luca aprono ufficialmente la nuova stagione elettorale, nel segno della continuità e dell’espansione regionale del progetto “Sud. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altre letture consigliate
Secondo il Sunday Times il futuro re avrebbe manifestato l’intenzione di proibire allo zio coinvolto nel caso Epstein di partecipare alla sua cerimonia Vai su Facebook
Il carcere del futuro secondo Sergio Minotti: "Un laboratorio sociale per una società più giusta" - X Vai su X
Gli allenatori del futuro secondo De Zerbi: "Zanetti bravo, Aquilani diventerà un gran tecnico" - Nell'intervista rilasciata a SportMediaset, Roberto De Zerbi ha parlato anche della nuova leva degli allenatori italiani: "Penso che ci siano tanti allenatori giovani in rampa di lancio. Segnala tuttomercatoweb.com