Non c’è solo l’annunciato arrivo del nuovo primario di Oculistica, Claudio Campa, che entrerà in servizio dal 7 gennaio 2026 dopo aver lasciato un incarico analogo a Biella, in cima all’agenda nomine dell’Ausl. Il 10 e il 19 novembre sono infatti in programma le selezioni dei direttori di struttura complessa di Gastroenterologia e si Medicina interna. Prima ancora, il 30 ottobre, ci sarà invece la scelta delle future guide di altri due settori: Amministrazione e Servizi sanitari e ospedalieri e territoriali e Programmazione e controlli direzionali. Più in prospettiva, si tratterà infine di trovare i nuovi timonieri per i reparti Igiene e sanità pubblica, Pediatria, Assistenza farmaceutica, Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, Dipendenze patologiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il futuro dell'ospedale. Nuovi primari in arrivo. Camera mortuaria, servono altri due anni