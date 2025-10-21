Il futuro dell’ospedale Nuovi primari in arrivo Camera mortuaria servono altri due anni

Ilrestodelcarlino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è solo l’annunciato arrivo del nuovo primario di Oculistica, Claudio Campa, che entrerà in servizio dal 7 gennaio 2026 dopo aver lasciato un incarico analogo a Biella, in cima all’agenda nomine dell’Ausl. Il 10 e il 19 novembre sono infatti in programma le selezioni dei direttori di struttura complessa di Gastroenterologia e si Medicina interna. Prima ancora, il 30 ottobre, ci sarà invece la scelta delle future guide di altri due settori: Amministrazione e Servizi sanitari e ospedalieri e territoriali e Programmazione e controlli direzionali. Più in prospettiva, si tratterà infine di trovare i nuovi timonieri per i reparti Igiene e sanità pubblica, Pediatria, Assistenza farmaceutica, Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, Dipendenze patologiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il futuro dell8217ospedale nuovi primari in arrivo camera mortuaria servono altri due anni

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro dell’ospedale. Nuovi primari in arrivo. Camera mortuaria, servono altri due anni

News recenti che potrebbero piacerti

futuro dell8217ospedale nuovi primariIl futuro dell’ospedale. Nuovi primari in arrivo. Camera mortuaria, servono altri due anni - Dall’amministrazione ai servizi, passando per i vertici dei vari reparti. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Futuro Dell8217ospedale Nuovi Primari