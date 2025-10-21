Il futuro dei taxi volanti è Made in Corea del Sud
Korean Air sceglie Archer come partner esclusivo per l’introduzione di velivoli eVtol nella Corea del Sud, e lo fa staccando un ordine per acquistare fino a cento esemplari del Midnight da impiegare in vari modi. Le due aziende collaboreranno quindi per commercializzare congiuntamente i prodotti Archer facendo seguito alla decisione assunta nel 2022 dal Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti coreano. Tre anni fa, infatti, Seoul annunciò che l’adozione di mezzi aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale fosse una priorità per il governo. La firma e i protagonisti dell’intesa. 🔗 Leggi su Panorama.it
