Il futuro dei taxi volanti è Made in Corea del Sud

Panorama.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Korean Air sceglie Archer come partner esclusivo per l’introduzione di velivoli eVtol nella Corea del Sud, e lo fa staccando un ordine per acquistare fino a cento esemplari del Midnight da impiegare in vari modi. Le due aziende collaboreranno quindi per commercializzare congiuntamente i prodotti Archer facendo seguito alla decisione assunta nel 2022 dal Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti coreano. Tre anni fa, infatti, Seoul annunciò che l’adozione di mezzi aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale fosse una priorità per il governo. La firma e i protagonisti dell’intesa. 🔗 Leggi su Panorama.it

