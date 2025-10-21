Il Futura cede al tie-break

Futura Ceparana 2 Volare Volley 3 (11-25 25-18 24-26 25-17 13-15) FUTURA CEPARANA: Barletta, Battistini, Castagna, D’Ascoli, Morghen, Rossi, Vocale, libero Pascucci. All. Garfagnini VOLARE VOLLEY: Breviario, Filippini, Gjini, Hohxa, Napoli, Nicoletti, Ottonello G., Ottonello l., Piazzi, Rossi, liberi Grillo e Schettino. All. Pontacolone, vice Rotterdam Arbitri: Barcellone e Pantani CEPARANA – Esordio con sconfitta al tie-break per il Futura che è partito malissimo nel primo set, perdendolo 11-25, ma che nel secondo si è ripreso con Castagna protagonista assoluta con quattro aces in battuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Futura cede al tie-break

