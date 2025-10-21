Il fronte anti-Cina si consolida con il nuovo asse minerario Usa-Australia

Gli Stati Uniti e l’Australia rafforzano la cooperazione nel settore delle terre rare per ridurre la dipendenza dalle forniture cinesi. In occasione del vertice alla Casa Bianca tra il presidente americano Donald Trump e il primo ministro australiano Anthony Albanese, i due leader hanno firmato un accordo che prevede investimenti complessivi per 8,5 miliardi di dollari in progetti di estrazione e lavorazione di terre rare e altri materiali strategici. L’intesa, definita da Trump “una partnership senza precedenti”, prevede che Washington e Canberra investano un miliardo di dollari ciascuna nel corso dei prossimi sei mesi per sviluppare una filiera mineraria alternativa a quella dominata da Pechino. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il fronte anti-Cina si consolida con il nuovo asse minerario Usa-Australia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È scattato il protocollo d'allarme anti-bomba per gli oggetti abbandonati in via delle Fiamme Gialle, di fianco al comando provinciale della guardia di finanza e al Provveditorato, nonché di fronte alla caserma del comando provinciale dei carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Il delirio di #Schlein su #Meloni: "A rischio la democrazia". E, intanto, cresce il fronte anti-Elly... - X Vai su X

Cina, la giacca di Mao Zedong: perché Xi Jinping l'ha indossata? Il significato dei 5 bottoni e il fronte anti-Occidente - I cinque bottoni centrali, invece, furono interpretati come simbolo dei 5 poteri della nuova Repubblica popolare cinese nata dalla Rivoluzione del 1949. Riporta ilmessaggero.it

Cina, la giacca di Mao Zedong: perché Xi Jinping l'ha indossata? Il significato dei 5 bottoni e il fronte anti-Occidente - All'originale poi furono apportate delle modifiche: mentre quella giapponese aveva solo tre tasche, ne venne aggiunta una quarta, in linea con i concetti di simmetria ed equilibrio cinesi. Come scrive ilmessaggero.it

Proteste anti-Giappone in 100 citta'Cina - nipponiche in Cinasono state registrate finora in almeno 100 citta', secondo lestime sviluppate dell'agenzia Kyodo. Come scrive ilsecoloxix.it