Il Formedil-Bari al Saie 2025 con un ricco programma di iniziative nel Palaformedil – ingresso Agricoltura
Il Formedil-Bari al SAIE 2025 con un ricco programma di iniziative nel PalaFormedil – Ingresso Agricoltura Anche quest'anno il Formedil-Bari sarà tra i protagonisti del SAIE 2025 – La Fiera delle Costruzioni: Progettazione, Edilizia, Impianti, in programma dal 23 al 25 ottobre alla Fiera del.
Ediltrophy 2025 – La Finale Nazionale Dopo mesi di selezioni territoriali in tutta Italia, il SAIE di Bari ospiterà il 24 e 25 ottobre la Finale Nazionale di Ediltrophy, la storica competizione di arte muraria promossa da Formedil Italia.
SAIE Bari 2025: 101 aziende pugliesi protagoniste della Fiera delle Costruzioni - L'evento ospiterà oltre 500 aziende espositrici, 80 associazioni partner e un programma di 147 tra convegni e workshop, con focus su temi attuali come innovazione, efficienza energetica, sostenibilità ...
La Fiera del Levante si prepara ad accogliere la quarta edizione di SAIE Bari - Fiera del Levante si prepara ad accogliere la quarta edizione di SAIE Bari – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, in programma dal 23 al 25 ottobre 2025.
Anche la Calabria protagonista a SAIE Bari, la Fiera delle Costruzioni: 15 aziende della Regione presenti - Saranno 15 le aziende calabresi presenti a SAIE – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti, in programma dal 23 al 25 ottobre 2025 alla Fiera del Levante di Bari.