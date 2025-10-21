il focus sui parchi e sulla figura di gertrude jekyll nel libro di mariella zoppi

Firenze, 21 ottobre 2025 – Lo Spazio Rosselli di via degli Alfani 101r a Firenze ospiterà il 27 ottobre alle ore 17 il libro di Mariella Zoppi “La donna dei giardini. Gertrude Jekyll e la libertà della natura” (Salerno Editrice, Roma 2025). L'inglese Gertrude Jekyll (1843-1932) è stata un'icona nel mondo dei parchi e dei giardini: ne aveva progettati oltre 400: la Jekyll era molto conosciuta per i suoi scritti e per le innovazioni che aveva introdotto. L'autrice, Mariella Zoppi, professore emerito dell'Università di Firenze, è stata preside della Facoltà di Architettura, assessore alla cultura della Regione Toscana: ha progettato numerosi parchi e giardini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

