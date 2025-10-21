Il figlio muore a soli 21 anni tragedia per l' ex capitano della nazionale inglese
Una tragedia immane si abbatte sull'ex capitano della nazionale inglese Stuart Pearce: il figlio Harley, infatti, è deceduto all'età di soli 21 anni a causa di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la lungo la A417 Old Birdlip Hill, nella zona di Witcombe. Il ragazzo, che aveva deciso di non seguire le orme del padre, 78 presenze e 5 reti con la maglia dell'Inghilterra, si era tenuto ben lontano dal mondo del calcio per dedicarsi anima e corpo all' azienda agricola di sua proprietà, la Harley Pearce Agricultural Services. E proprio mentre si trovava al volante di uno dei suoi trattori ha trovato la morte, perdendo improvvisamente il controllo del pesante mezzo mentre si trovava su un tratto di strada asfaltata a Witcombe, nelle vicinanze di Gloucester: le indagini da parte degli inquirenti, tuttora in corso, dovranno chiarire la dinamica del sinistro, e risalire alla causa della tragedia, anche se secondo alcune indiscrezioni potrebbe essersi trattato delle conseguenze dello scoppio di uno pneumatico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
