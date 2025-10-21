Il figlio di Cristiano Ronaldo convocato dal Portogallo | il sogno di suo padre è sempre più vicino

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Under 16 del Portogallo ha convocato per la prima volta Cristiano Ronaldo jr: ha scelto di rappresentare la nazionale di suo padre per continuare la tradizione di famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

