Il figlio dello chef Minguzzi ucciso a Istanbul | condannati a 24 anni due 15enni è massima pena prevista

Due minorenni sono stati condannati a Istanbul a 24 anni di carcere per l'omicidio del 14enne Mattia Ahmet Minguzzi. Il figlio dello chef italiano era stato accoltellato in un mercato del quartiere di Kadikoy lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

