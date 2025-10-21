Il Festival di Roma della Canzone d' autore
Il Festival di Roma della Canzone d’Autore torna con la settima parte della sua decima edizione, confermando ancora una volta il suo impegno artistico e civile attraverso lo slogan pacifista “Scrivete canzoni, non fate la guerra”.L’appuntamento è fissato per venerdì 24 ottobre alle ore 21.00. 🔗 Leggi su Romatoday.it
