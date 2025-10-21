Il Festival della Migrazione L’evento compie 10 anni e diventa nazionale

Torna a Modena il Festival della Migrazione che quest’anno compie 10 anni. Da domani al 31 ottobre la città ospiterà un evento "nato come una chiacchera fra quattro amici al bar – dice il presidente di Porta Aperta Alberto Caldana – ma che ha preso piede di città in città con il supporto delle istituzioni e l’approvazione della cittadinanza". Quello che viene fuori a sentire Edoardo Patriarca, presidente del festival e Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione di Modena, che sostiene l’iniziativa, è che "il tema della migrazione è un tema lasciato da parte: lo dimostra la prima legge sull’immigrazione, vecchia di quarant’anni e ancora in vigore, che vede l’immigrazione come un’emergenza e non come una realtà". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

