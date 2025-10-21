Il fatto del giorno | affitti brevi rischio stangata per 40mila in Liguria | Video

Ilsecoloxix.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una batosta quella che potrebbe abbattersi sugli appartamenti a uso turistico, in particolare quelli utilizzati per gli affitti brevi: nella bozza della legge di bilancio la cedolare secca sale dal 21% al 26% per tutti i contribuenti. In Liguria, secondo un report di Confedilizia, siamo a oltre 38 mila appartamenti ammobiliati a uso turistico. E secondo la banca dati nazionale del Ministero del Turismo si arriva addirittura a 45 mila strutture. Un fenomeno cresciuto molto negli ultimi anni, in particolare nella nostra regione. Intanto i piccoli proprietari guardano con apprensione gli sviluppi di questa vicenda. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

il fatto del giorno affitti brevi rischio stangata per 40mila in liguria video

© Ilsecoloxix.it - Il fatto del giorno: affitti brevi, rischio stangata per 40mila in Liguria | Video

News recenti che potrebbero piacerti

fatto giorno affitti breviManovra 2026, nodo affitti brevi. Possibile revisione della cedolare secca: i correttivi in ballo - L'aumento dal 21% al 26% dell'aliquota della cedolare secca per gli affitti brevi contenuto nella bozza della manovra fa discutere la ... Segnala msn.com

fatto giorno affitti breviNon solo rendita. Chi vive (e sopravvive) con gli affitti brevi - Gli affitti brevi raccontano un Paese che usa la casa per integrare il reddito e restare a galla. huffingtonpost.it scrive

fatto giorno affitti breviCedolare al 26% sugli affitti brevi, Tajani difende i proprietari di casa: «Non voteremo mai questa norma» - La tassazione sugli affitti brevi secondo la bozza della manovra 2026 dovrebbe salire al 26%. Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Fatto Giorno Affitti Brevi