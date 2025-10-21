Il fatto del giorno | affitti brevi rischio stangata per 40mila in Liguria | Video
Una batosta quella che potrebbe abbattersi sugli appartamenti a uso turistico, in particolare quelli utilizzati per gli affitti brevi: nella bozza della legge di bilancio la cedolare secca sale dal 21% al 26% per tutti i contribuenti. In Liguria, secondo un report di Confedilizia, siamo a oltre 38 mila appartamenti ammobiliati a uso turistico. E secondo la banca dati nazionale del Ministero del Turismo si arriva addirittura a 45 mila strutture. Un fenomeno cresciuto molto negli ultimi anni, in particolare nella nostra regione. Intanto i piccoli proprietari guardano con apprensione gli sviluppi di questa vicenda. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
News recenti che potrebbero piacerti
Contributo ad integrazione del Canone di Locazione Anno 2025 - "Bonus Affitti" Entro le ore 12:00 del giorno Lunedì 17 Novembre, i cittadini residenti potranno presentare istanza di parte per accedere al contributo ad integrazione del canone di locazione " - facebook.com Vai su Facebook
Manovra 2026, nodo affitti brevi. Possibile revisione della cedolare secca: i correttivi in ballo - L'aumento dal 21% al 26% dell'aliquota della cedolare secca per gli affitti brevi contenuto nella bozza della manovra fa discutere la ... Segnala msn.com
Non solo rendita. Chi vive (e sopravvive) con gli affitti brevi - Gli affitti brevi raccontano un Paese che usa la casa per integrare il reddito e restare a galla. huffingtonpost.it scrive
Cedolare al 26% sugli affitti brevi, Tajani difende i proprietari di casa: «Non voteremo mai questa norma» - La tassazione sugli affitti brevi secondo la bozza della manovra 2026 dovrebbe salire al 26%. Riporta corriere.it