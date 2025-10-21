"Fammi volare, capitano, senza una meta, tra i pianeti sconosciuti.". Ed è subito infanzia con Capitan Harlock. Ma la cosa curiosa, è che mai (mai) probabilmente ci si sarebbe immaginati che una volta cresciuti a condurci attraverso lo spazio profondo sarebbero stati Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Con lui vestito di blu a dar vita sul palco a una sorta di ammiraglio alla guida di un veliero-navicella spaziale. Un’epopea paradossale. Sempre a due passi dall’abisso. E allora forse è meglio dare un’occhiata prima che si finisca tutti insieme alla deriva in questo " Metadietro ", da stasera in prima nazionale al Piccolo Teatro Strehler. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il duo Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Alla deriva con un visionario “Metadietro“