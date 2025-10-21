Il ds Ludi Cesc il nostro artista Sta valorizzando un gruppo di talenti
Uno ha progettato la squadra, l’altro l’ha valorizzata. Il direttore sportivo da una parte, l’allenatore dall’altra. E oggi Carlalberto Ludi ha solo parole di elogio nei confronti del tecnico spagnolo. " Fabregas è il nostro artista e direttore d’orchestra - dice Ludi a Radio Anch’io Sport -, sta valorizzando un gruppo di grande talento e soprattutto sta lavorando nella direzione della crescita, per quel che riguarda la consapevolezza, la capacità di lettura delle situazioni da parte dei ragazzi. Questo è merito del mister". Ma il Como può essere l’ Atalanta del futuro e magari portare a casa un trofeo europeo?: "Non può che essere un sogno per una proprietà ambiziosa - spiega il ds -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
L'APPELLO DEL DS Carlalberto Ludi alla vigilia della gara con la Juve, sollecitato anche da Cesc Fabregas, chiede un caldo supporto dagli spalti. ? "Siamo molto focalizzati sulla gara, speriamo di fare una grande partita per dare una grande soddisfazione - facebook.com Vai su Facebook
Como, il ds Ludi: "Niente retropensieri per le espulsioni, ma Fabregas non è irrispettoso" - X Vai su X
Il ds Ludi. "Cesc il nostro artista. Sta valorizzando un gruppo di talenti» - Il direttore sportivo da una parte, l’allenatore dall’altra. Si legge su sport.quotidiano.net
Sporting director Ludi: "Cesc is our artist. He's nurturing a talented group." - The sporting director on one side, the coach on the other. sport.quotidiano.net scrive
Milan-Como a Perth? Il ds Ludi: "Non sia una partita spot, ma un progetto pilota" - Sta valorizzando una squadra di grande talento e soprattutto sta lavorando. Riporta tuttomercatoweb.com