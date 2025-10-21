il ds ludi cesc il nostro artista sta valorizzando un gruppo di talenti

Uno ha progettato la squadra, l’altro l’ha valorizzata. Il direttore sportivo da una parte, l’allenatore dall’altra. E oggi Carlalberto Ludi ha solo parole di elogio nei confronti del tecnico spagnolo. " Fabregas è il nostro artista e direttore d’orchestra - dice Ludi a Radio Anch’io Sport -, sta valorizzando un gruppo di grande talento e soprattutto sta lavorando nella direzione della crescita, per quel che riguarda la consapevolezza, la capacità di lettura delle situazioni da parte dei ragazzi. Questo è merito del mister". Ma il Como può essere l’ Atalanta del futuro e magari portare a casa un trofeo europeo?: "Non può che essere un sogno per una proprietà ambiziosa - spiega il ds -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

