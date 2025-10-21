Il dramma di Riccardo Nicola e Pietro | Scendevano da Lavarone ad altissima velocità

A tradire e a spezzare la vita di Riccardo Gemo, Nicola Xausa e Pietro Pisapia, i tre giovanissimi morti nel fine settimana ad Asiago mentre tornavano da un compleanno a Lavarone, potrebbe essere stata l’elevata velocità. I dubbi, come vedremo, sono veramente pochissimi.Le immaginiÈ VicenzaToday. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Dramma ad Asiago: l'auto su cui viaggiavano 5 ragazzi si è schiantata contro una fontana. Pietro, Riccardo e Nicola sono morti a 20 anni. Un altro è gravissimo, uno è rimasto illeso - facebook.com Vai su Facebook

Nicola, Pietro e Riccardo tornano dalla festa e si schiantano con l'auto sulla rotatoria di Asiago: morti i tre 20enni, feriti i due amici. «Andavano a velocità folle» - 30 della notte tra il 18 e il 19 ottobre, in centro ad Asiago, vicino alla rotatoria che porta al parco Millepini. Come scrive ilgazzettino.it

Tragedia di Asiago, il sindaco: "Non ci sono parole per esprimere il dolore della comunità". La festa di compleanno in Trentino e il dramma nel ritornare a casa - Così Roberto Rigon Stern, il sindaco di Asiago commenta il terribile incidente costato la vita a tre gi ... Secondo ildolomiti.it

Riccardo, Nicola e Pietro morti nello schianto contro la fontana, il sindaco: "Andavano velocissimi e senza rispettare la precedenza" - I tre 20enni hanno perso la vita nel terribile incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica ad Asiago, in provincia di Vicenza. today.it scrive