Il dottor Sergio Marlino relatore al 27° Congresso internazionale di Medicina estetica di Agorà

Il dottor Sergio Marlino, chirurgo plastico ed estetico, è stato tra i relatori della 27esima edizione del Congresso Internazionale di Medicina Estetica di Agorà, che si è svolta dal 9 all’11 ottobre a Milano, nella sede dell’Allianz MiCo South. L’evento, organizzato da Agorà, società scientifica di riferimento per una medicina estetica sicura, corretta e basata su evidenze, ha rappresentato un appuntamento consolidato nel panorama scientifico internazionale. Il congresso si tiene annualmente dal 1998 e costituisce un’importante occasione di condivisione delle più avanzate evidenze scientifiche e metodologie innovative nel settore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

