Il docente della d' Annunzio Catenacci entra nel Comitato scientifico dell’Istituto centrale per gli archivi
Il professor Carmine Catenacci, docente di Lingua e Letteratura greca nel dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’università degli studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara nonché Prorettore vicario dell’ateneo, è stato nominato dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, quale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
